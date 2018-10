Produção de petróleo cai 2,1% em agosto, para 2,52 milhões de barris por dia

01/10/2018 | 18:53



A produção de petróleo no Brasil caiu 2,1% em agosto comparada ao mês anterior e também há um ano, totalizando 2,52 milhões de barris diários, em um momento em que a commodity atinge suas mais altas cotações dos últimos anos. A produção de gás natural, geralmente associada à produção de petróleo, também teve redução em agosto, de 8,3% contra julho deste ano e de 4,9% ante agosto de 2017, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A região do pré-sal, maior aposta da Petrobras e que já corresponde a 53,9% da produção total de petróleo no País, registrou queda de 5,6% em relação ao mês anterior, a maior do ano. No total, o Brasil produziu em agosto 3,19 milhões de barris diários de óleo equivalente (petróleo mais gás), 3,3% a menos do que em julho deste ano e 2,7% em relação à produção um ano atrás.

"O principal motivo para a queda na produção foi a parada programa da plataforma FPSO Cidade de Angra dos Reis, localizada no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos", informou a ANP em nota.

Lula é o maior campo produtor do Brasil, com 674,6 mil barris diários produzidos por dia em agosto de 2018 e 28,4 milhões de metros cúbicos de gás natural. O segundo maior campo é Sapinhoá, com 262,7 mil barris diários de petróleo e 9,8 milhões de metros cúbicos de gás natural.