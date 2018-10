Conselho de Desestatização da Cesp adia leilão para 19 de outubro

01/10/2018 | 18:50



O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) decidiu adiar a realização do leilão de venda do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) para o próximo dia 19 de outubro. O certame estava previsto para esta terça-feira (2).

Conforme informou a geradora estatal por fato relevante, a decisão foi tomada em reunião do CDPED realizada nesta segunda-feira, 1. A ata de reunião deverá ser publicada na edição de terça-feira (02) do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O comunicado da Cesp não informa o motivo do adiamento, mas fontes de mercado indicaram à reportagem que diversos potenciais interessados da geradora teriam desistido de disputar o ativo. Entre eles está a Engie. Em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na semana passada, o presidente da geradora, Eduardo Sattamini, disse que a companhia teria interesse no ativo, mas está neste momento mais engajada em outros investimentos em andamento, como a construção dos complexos eólicos Campo Largo e Umburanas e o projeto de transmissão Gralha Azul, adquirido em dezembro do ano passado. "Estamos com muitos ativos em implantação e com dificuldade em nos engajarmos, mas é um ativo que faria sentido para nós, que temos nosso core business em geração, e olharíamos com carinho", disse o executivo, sugerindo que se o leilão fosse postergado a companhia poderia avaliar com mais profundidade.