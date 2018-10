Com baixa demanda na América do Sul, Ford deixará de produzir Focus na Argentina

01/10/2018 | 18:33



A Ford informou nesta segunda-feira, 1, que um dos carros mais icônicos da marca, o sedan Focus, deixará de ser produzido na Argentina, de onde saem as unidades vendidas no Brasil e nos demais mercados da América do Sul. O fim da produção do modelo está previsto para maio de 2019 e é motivado pela baixa demanda.

Segundo a montadora, o público que antes costumava comprar carros do segmento do Focus tem migrado para as SUVs e crossovers. Com a procura cada vez menor pelo carro, a produção não se justifica mais.

Além do Focus, a fábrica da Argentina, localizada em Pacheco, produz a picape Ranger. Antes da queda na demanda, 40% da produção da Ford na Argentina era destinada ao Focus. Agora, gira em torno de 23%. A Ranger continuará sendo produzida normalmente.

No Brasil, principal mercado de veículos na América do Sul, as vendas do Focus têm caído ano a ano. Em 2012, quando os emplacamentos de automóveis bateram recorde, foram vendidas 24 mil unidades do Focus, que ficou em 30º lugar no ranking dos 50 automóveis mais vendidos compilado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em 2017, foram apenas 6,1 mil unidades, deixando o carro na 50ª posição.

No acumulado de janeiro a agosto de 2018, foram apenas 3,1 mil unidades vendidas e o carro não aparece nem entre os 50 mais vendidos. Em igual período do ano passado, foram 3,8 mil unidades vendidas.

A Ford garantiu que a decisão de encerrar a produção do Focus não é um primeiro passo para fechar a fábrica da Argentina ou deixar de produzir na América do Sul. Segundo a empresa, trata-se apenas de uma resposta aos resultados das vendas em um segmento específico. O Focus é produzido na Argentina e vendido no Brasil desde 2000.