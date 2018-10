Alckmin faz campanha em Campinas sem principal quadro do PSDB na região

01/10/2018 | 18:30



Estagnado em quarto lugar na mais recente pesquisa Estadão/Ibope/TV Globo com 8% das intenções de voto, o ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, disse nesta segunda-feira, 1º, que está "super animado" com o crescimento de sua campanha.

"Os indicadores todos são de crescimento da nossa campanha. As viradas ocorrem nos últimos dias. Estamos super animados", disse o presidenciável antes de uma caminhada no centro de Campinas.

O tucano fez campanha na cidade ao lado do prefeito, Jonas Donizete, do PSB, mas sem a presença do principal quadro do PSDB na região, o deputado federal Carlos Sampaio.

Segundo Alckmin, 23% do eleitorado ainda não decidiu em quem votar. "E mesmo aquele que tem intenção de voto, ainda não tem voto definitivo", afirmou o candidato do PSDB.

Durante a caminhada, cabos eleitorais carregaram bandeiras do PSB e de candidatos a deputado estadual do PSDB.