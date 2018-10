Ben Affleck vai à casa de Jeniffer Garner para visitar os filhos após completar 30 dias na rehab

01/10/2018 | 18:12



Ben Affleck e Jennifer Garner se separaram há mais de três anos e, agora, o astro está passando por um processo de reabilitação devido ao seu vício em álcool. Após ficar um mês internado em uma rehab Ben foi fotografado se dirigindo à casa de sua ex-esposa para visitar seus filhos. Ambos tiveram três filhos durante o casamento e, mesmo não estando mais juntos, Garner apoia o ator em sua recuperação.

No mesmo dia que Ben foi visitar os filhos, Jen foi vista levando flores para sua casa. Ainda de acordo com o veículo, as flores eram para recepcionar Affleck. Outra fonte revelou para a People que ainda que tenha sido difícil ir para a rehab isso aconteceu para o bem do astro:

- Por mais difícil que tenha sido sua recente estadia na reabilitação, tudo se tornou tão publicamente, que parece que a maneira como aconteceu foi para o melhor.

O ator parecia tentar ser discreto vestindo uma camisa preta, um boné e óculos escuros, mas mesmo assim não conseguiu escapar dos cliques dos fotógrafos. Segundo o Daily Mail, fontes próximas ao ator disseram que ele está indo bem melhor após completar 30 dias na clínica de reabilitação. Mesmo com a evolução, Affleck continuará no processo de tratamento por mais algumas semanas.

Ainda no mesmo dia, Ben foi flagrado ao lado de Jennifer e de seu filho Samuel, de seis anos de idade, indo à igreja. Segundo a People, uma fonte contou que Affleck sorriu durante todo o culto:

- Porque 30 dias sóbrio significa que ele tem motivos para celebrar.