Alexandre Pato termina relacionamento com modelo

01/10/2018 | 18:12



O namoro de Alexandre Pato e Danielle Knudson chegou ao fim, o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. O relacionamento foi oficializado em junho, quando Pato publicou as primeiras fotos dos dois juntos nas redes sociais. No entanto, Pato já apagou todas as fotos do casal em seu Instagram e Danielle manteve apenas uma publicação.

Segundo Leo Dias, parece que o término não foi muito amigável, pois os dois já não se seguem mais nas redes sociais. Danielle foi o primeiro relacionamento do jogador do Tianjin Quanjian desde o término dele com Fiorella Matheis, em julho de 2017.

A canadense é bem conhecida internacionalmente, tendo estrelado campanhas de marcas famosas como H&M e Guess Lingerie.

A beldade também já foi crush de celebridades como Justin Bieber.