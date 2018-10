Esposa de príncipe Charles temia ser a próxima a morrer após acidente fatal de princesa Diana

01/10/2018 | 18:12



Esposa do príncipe Charles, Camilla Parker-Bowles teria acreditado que seria a próxima a morrer após o acidente que matou princesa Diana, ex de Charles, em 1997. Tais temores foram revelados pela escritora Sarah Whalen, autora do livro Royal Vengeance (Vingança Real, em tradução livre), obra polêmica sobre uma suposta conspiração britânica responsável pela morte da eterna princesa do povo.

Em entrevista ao Daily Star, Sarah afirma que Camilla ficou aterrorizada após a morte de Diana.

- Ela acreditava que sua vida estava em perigo, assim como a de Diana. Ela chegou a ouvir de amigos que deveria fugir.

Depois da morte da mãe dos príncipes William e Harry em um túnel de Paris, amigos de Camilla disseram à Sarah que ela acreditava que estavam querendo matá-la também. O medo aumentou ainda mais quando, alguns meses após o acidente de Diana, Camilla se envolveu em uma batida de carro em uma pista no condado de Wiltshire, Inglaterra. Fontes dizem que a Duquesa de Cornwall fugiu da cena do acidente para avisar a polícia e informar Charles.

Camilla e Charles estão casados desde 2005, e ela se tornou um membro modelo da família real britânica, cumprindo compromissos que incluem viagens internacionais de conscientização sobre pobreza e abuso sexual.