MDIC: Mesmo com saldo menor, desempenho da balança é mais robusto que em 2017

01/10/2018 | 17:51



Apesar da queda de 19,9% no saldo da balança comercial de janeiro a setembro, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Abrão Neto, ressaltou que o desempenho do comércio exterior brasileiro tem se mostrado "mais robusto" do que no ano passado, com aumento nas exportações, importações e na corrente de comércio. "A avaliação sobre o desempenho da balança comercial precisa ser abrangente em relação a todos os indicadores. Temos crescimento nas exportações e aumento na corrente de comércio, que geram mais atividades econômica, mais empregos e mais riqueza", afirmou.

De janeiro a agosto, o superávit comercial soma US$ 42,648 bilhões, saldo 19,9% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. A previsão do governo para 2018 é que o saldo da balança comercial alcance um saldo acima de US$ 50 bilhões.

Em setembro, a balança foi superavitária em US$ 4,971 bilhões, o segundo maior valor para o mês, atrás apenas do recorde registrado no ano passado (US$ 5,171 bilhões). O resultado foi puxado por exportações recordes de produtos como soja, minério de ferro, celulose e petróleo.