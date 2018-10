Escocesa é obrigada a adiar viagem após declarar ser terrorista

01/10/2018 | 17:24



Um erro cometido pela escocesa Mandie Stevenson quase custou sua viagem dos sonhos a Nova York, nos Estados Unidos. Quando estava preenchendo o formulário online de imigração, Mandie acidentalmente clicou em "sim" para a pergunta "Você está envolvida em atividades terroristas ou genocídio?".

A jovem de 28 anos só percebeu o erro dois dias depois, quando seu formulário foi rejeitado. O problema foi resolvido na embaixada dos Estados Unidos em Londres, onde os funcionários reconheceram que Mandie havia cometido um erro.

A moradora de Falkirk, na Escócia, planejou a viagem com o marido após receber o diagnóstico de câncer de mama aos 26 anos. Apesar da confusão, ela conseguiu remarcar as passagens com um custo adicional de 800 libras, aproximadamente R$ 4,2 mil.