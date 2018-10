Facebook pode levar multa de até US$ 1,6 bi por falha de segurança

01/10/2018 | 17:09



Autoridades regulatórias de privacidade da União Europeia estão considerando impor uma multa de até US$ 1,6 bilhão ao Facebook, em decorrência da falha de segurança da rede social, revelada na última sexta-feira, 28. A informação é do jornal Wall Street Journal.

De acordo com a reportagem, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC, na sigla em inglês) disse que quer mais detalhes sobre a falha de segurança da rede social, incluindo informações sobre usuários da União Europeia afetados pelo problema.

Ao jornal, o órgão disse que "está preocupado com o fato de essa vulnerabilidade ter sido descoberta na terça-feira e afetar milhões de contas de usuários, mas o Facebook não consegue esclarecer neste momento a natureza da falha e o risco dela para os usuários".

Em resposta à reportagem do Wall Street Journal, um porta-voz do Facebook disse no último domingo, 30, que a empresa vai responder as questões levantadas pelo DPC, e que vai manter as autoridades atualizadas sobre o assunto.

O caso

A falha de segurança descoberta pelo Facebook afetou 50 milhões de usuários da rede social no mundo todo. Em comunicado, o presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg, declarou que os invasores conseguiam ter acesso às contas, mas que ainda não há evidências se dados dos usuários foram coletados.

Segundo a empresa, a falha ocorreu dentro da função Ver Como, que permite aos usuários visualizarem como seus perfis são vistos por quem não é seu amigo na rede social.