Cardi B ordena ataque a bartenders com garrafas de vidro e cadeiras

01/10/2018 | 17:11



Cardi B foi vista participando de uma briga na boate de striptease Angels Strip Club no bairro do Queens, em Nova York. De acordo com fontes ligadas ao site TMZ, as bartenders agredidas, Jade e Baddie Gi, dizem que Cardi tem uma longa rixa com Jade, pois acredita que a mulher já teve um caso com seu marido, o rapper Offset.

Cardi, que estava na boate devido à apresentação do grupo Migos, ao encontrar as bartenders teria supostamente ordenado aos seus amigos um ataque à elas com garrafas de vidro, cadeiras e um aparelho de narguilé.

Jade e Baddie Gi teriam ficado feridas, mas recusado atendimento médico.

Devido ao acontecimento, Cardi B respondeu judicialmente nesta segunda-feira, dia 1º, perante à Corte de Nova York. Segundo a fonte do TMZ, ela poderá ser acusada de ameaças e conduta desordeira pelo episódio. No entanto, não será presa assim que se entregar; primeiro receberá uma intimação para o julgamento no tribunal.

Durante amanhã, Cardi foi fotografada chegando ao departamento de polícia para se entregar e prestar esclarecimentos. Ela se recusou a responder perguntas dos fotógrafos, e se apoiou em seus seguranças, escondendo o rosto com um guarda-chuva.

Uma fonte próxima à cantora afirma que o ataque foi espontâneo, e não premeditado, e que se iniciou após alguém jogar uma bebida.

Joe Tacopina, advogado das vítimas, diz que Cardi continua a ameaçar as bartenders:

- Ela acredita que seu status de celebridade irá tirá-la disso. Mas não importa se seu nome é Cardi B ou Carl B, se ela cometer ataques violentos, será trazida à justiça, declarou Joe.