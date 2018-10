Três visitantes tentam entrar com drogas no CDP de Santo André

Do Diário OnLine



01/10/2018 | 17:08



Três pessoas tentaram visitar detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória de Santo André) com materiais ilícitos escondidos. Todas as apreensões foram feitas no domingo (30). Os visitantes foram suspensos e não poderão mais pertencer ao rol de visitas da unidade.

Durante realização de revista mecânica, o aparelho de raio x indicou a presença de objetos estranhos. Na primeira apreensão, imagens da parte interna dos cigarros indicaram materiais ilícitos esverdeado e branco, aparentando ser maconha e cocaína respectivamente, sendo 40 unidades de cada.

Em outra apreensão, ao ser realizada revista mecânica no aparelho de scanner corporal, foi constatada na imagem algo oculto no cós do top da visitante. Na verificação, foram encontrados cerca de 500 micropontos de substâncias análogas a K4.

Na terceira apreensão, o aparelho de raio-x constatou que cigarros continham materiais ilícitos esverdeado e branco, aparentando, novamente, ser maconha e cocaína. Foram apreendidas 60 e 40 unidades, respectivamente. Na revista pelo scanner corporal, foi detectado ainda duas cartelas análogas à droga sintética escondidas na costura da calça.



Os três casos foram registrados no 1º DP (Centro) e também foram instauradas Apurações Preliminares para averiguação de eventual responsabilidade funcional e Procedimento Interno Disciplinar para constatar faltas disciplinares de presos.