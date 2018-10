Em A Fazenda, Gabi dispara sobre relacionamento de Sandro Pedroso e Susana Vieira: - Como ela aguentou?

01/10/2018 | 16:11



Gabi Prado está causando dentro do confinamento em A Fazenda 10! Sem papas na língua, a influenciadora digital é protagonista de novas polêmicas e cenas marcantes a cada dia.

Em papo com João, seu ficante dentro da casa, e Luane, Gabi ficou chocada ao descobrir que o colega do reality, Sandro Pedroso, já namorou ninguém mais, ninguém menos do que Susana Vieira. Os dois se conheceram em 2009 e viveram um relacionamento cheio de idas e vindas, até chegar ao fim definitivo em 2015. Após a descoberta, Prado disparou sobre o namoro:

- Como ela aguentou o Sandro?

Mas essa não foi a única declaração de Gabi que deu o que falar nos últimos dias. Ela também desabafou sobre sua participação no De Férias com o Ex, no canal pago MTV, e revelou que a edição do programa a prejudicou:

- Fui a trouxa do programa. Eu fiquei com o menino, e depois fizemos um acordo de só pegarmos outras pessoas se um avisasse o outro. A edição tirou essa parte do acordo e me colocaram como a ciumenta, briguenta.

Enquanto isso, outra figura conhecida como barraqueira da temporada, Ana Paula Renault, continua com seus desafetos com o humorista Evandro Santo. Em conversa sobre os fãs de cada participante fora da casa, a ex-BBB detonou o colega:

- Ele é muito chato, o público gosta de gente bacana. Mas ele é insuportável aqui dentro!