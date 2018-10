Gwyneth Paltrow publica primeira foto após casamento discreto

01/10/2018 | 16:11



Após oficializar união com Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow fez questão de compartilhar com seus seguidores no Instagram foto das alianças que o casal escolheu para registrar que estão juntos.

Um dia após realizarem um casamento privado nos Hamptons, a atriz postou uma foto em que aparece com as mãos entrelaçadas no amado, enquanto os dois exibem as joias.

Misteriosa, a atriz não fez nenhuma legenda para o clique fofo, mas já deixou os fãs satisfeitos com a publicação, recebendo milhares de likes na rede social. A loira também não mostrou ainda seu vestido de noiva, mas de acordo com a People, convidados como Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Cameron Diaz, Benji Madden e Robert Downey Jr. puderam acompanhar o casamento e ficar por dentro deste momento especial na vida da atriz, que já foi casada também com Chris Martin.