Irmã de Meghan Markle implora por reconciliação

01/10/2018 | 16:11



Samantha Markle, meia irmã de Meghan Markle, compareceu nesta segunda-feira, dia 1, ao programa matinal londrino Jeremy Vine e propôs uma trégua para com a duquesa de Sussex:

- Gostaria que as coisas fossem diferentes.

Segundo o Radar Online, dentre as declarações, Samantha explicou o motivo pelo qual deu tantas declarações negativas em relação à Meghan após seu casamento com o Príncipe Harry: -

- Meu pai estava sendo ignorado de propósito. Nós esperávamos que canais privados de televisão pudessem ser usados, mas, quando falharam, fomos a público.

Apesar dos insultos feitos à Meghan e à família real, Samantha garante que seu propósito era apenas unir a família novamente após a duquesa isolar o pai, Thomas Markle, devido a seus diversos comentários constrangedores. Samantha ainda diz que o objetivo, naquele momento, não era apenas a aproximação, mas também provar um ponto: de que não se isola a família. Jeremy Vine, no entanto, não pareceu surpreso pela declaração. Durante o programa, o apresentador acusou Samantha de querer apenas envergonhar Meghan, ao que ela se defendeu, dizendo:

- O público estava zombando da nossa família, e isso tinha que parar. Eu estava frustrada. Estava atacando muito mais a mídia.

Fontes contaram ao Radar Online que, ao desembarcar em Londres para tentar a reconciliação com a irmã após quase 12 anos, Samantha recebeu diversas ameaças de ataque com ácido por haters. Samantha lamenta, durante o programa, pelo reencontro não ocorrer, dizendo que gostaria que tivessem uma oportunidade de conversar. Ela ainda diz que essa briga nunca teria acontecido se Meghan e seu marido, Príncipe Harry, tivessem convidado sua família para o casamento.

Ao ser perguntada sobre suas últimas acusações à Meghan no Twitter, ao chamar a duquesa de Sussex de falsa, sem coração e de alpinista social, Samantha Markle disse que gostaria muito de se desculpar à meia-irmã, a Harry e à família real. Ela também diz que o afastamento entre as duas pode ter ocorrido porque Meghan ficou triste com os comentários feitos pelos tabloides e, devido aos protocolos reais, não pode responder às acusações.

- Acredito que tudo virou uma grande bola de neve de sentimentos machucados da parte de todos, e espero que tenhamos um final feliz. Tudo foi muito doloroso para nossa família, não consigo imaginar como deve ter sido para minha irmã.

Ela ainda diz que os fatos foram distorcidos pelos tabloides, e que muito ainda é desconhecido da grande mídia.

Falando da rixa entre Meghan e Thomas Markle, Samantha diz que tudo piorou após o escândalo das fotos encenadas dele para os paparazzi. Ela defende o pai, dizendo que o ponto nunca foi ganhar dinheiro com as fotos ou entrevistas.

E em relação a Harry, Samantha diz que o acha um verdadeiro cavalheiro, e que Meghan teve a sorte de encontrar seu príncipe.