Filho de Luciano Camargo é preso por supostamente agredir a mulher

01/10/2018 | 16:11



família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica. Muitas vezes a roupa suja é lavada em público e a intimidade deles acaba sendo exposta na web.

A história da vez envolve Wesley, filho de Luciano Camargo, que foi preso recentemente em Goiânia por supostamente ter agredido a mulher, segundo informações divulgadas pelo colunista Léo Dias.

Ainda de acordo com o jornalista, Luciano teria pagado a fiança para liberar o filho, apesar de afirmar não concordar com a conduta do herdeiro, que tem 29 anos de idade e recebe uma gorda pensão do cantor.

Procuradas, as assessorias de Luciano e da delegacia onde o caso foi registrado não foram encontradas para darem mais informações sobre o caso.

Lembrando que essa não é a primeira vez que Wesley é preso, já tendo ido parar atrás das grades em 2014.