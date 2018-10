Marina Ruy Barbosa comemora primeiro aniversário de casamento com vídeo

01/10/2018 | 15:11



O tempo passa rápido mesmo! Dá pra acreditar que já faz um ano que Marina Ruy Barbosa se casou com Xandinho Negrão?

Um anos depois de se casar no religioso, a atriz demonstrou ter saudades do grande dia, e para comemorar o aniversário de casamento, a ruiva publicou um vídeo com alguns momentos daquele dia em seu Instagram e escreveu:

01/10/17. Há um ano, reunimos as famílias para o casamento religioso na fazenda! Fiquei saudosa assistindo ao vídeo! Obrigada @primefotocinema por registrar nossa felicidade e amor! E @sandro_barros por esse vestido dos sonhos, do jeitinho que eu queria. O dia mais feliz da minha vida :) Desejo pra mim, pra nós e pra vocês que a gente saiba valorizar o que é real, priorizar quem nos ama e que tenhamos sabedoria pra desviar de qualquer caminho que não seja o da verdade e do bem!

O casal realizou quatro cerimônias, a primeira na Tailândia, a segunda no civil, outra no religioso em uma capela para poucos convidados e a última foi uma grande festa em Campinas, onde compareceram vários famosos.