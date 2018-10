Pela defesa das mulheres

Do Diário do Grande ABC



01/10/2018



É preocupante a informação de que, de 2016 para 2017, o governo do Estado reduziu as verbas de custeio das quatro delegacias de defesa da mulher instaladas no Grande ABC. Sabe-se que à existência das unidades, e ao seu bom funcionamento, deve-se o aumento da sensação de segurança delas. Os números cada vez maiores de vítimas de violência masculina que recorrem às DDMs demonstram a necessidade de se manter o serviço funcionando, e bem. No período que coincide com o corte de repasses, por exemplo, o volume de inquéritos instaurados aumentou 20%, de 2.524 a 3.034.

O alto índice de ocorrências, aliado à covardia de quem agride mulheres, exige a ampliação dos investimentos estaduais no sistema de defesa, não o contrário. Como bem verbalizou a delegada Adrianne Mayer Bontempi, de Santo André, “ter delegacias da mulher em todas as cidades e unidades 24h é um pedido da sociedade e uma necessidade no atual momento”. Ir no caminho contrário é desserviço à Segurança pública.

Embora a redução nos valores de repasse para as DDMs do Grande ABC não seja numericamente expressivo, de R$ 293 mil para R$ 281 mil , o que dá 4%, na prática o dinheiro fez falta. Tanto que, apesar da significativa ampliação das investigações abertas, a quantidade de prisões de acusados recuou 9%, o que pode ser interpretado como falta de recursos para realizar diligências. Sabe-se que o Estado passa por época de contenção financeira, especialmente por causa da crise econômica que se instalou no Brasil, mas determinadas áreas, como a da segurança, precisam ser preservadas.

Compreendem-se as razões do governo paulista em acenar com a produtividade das DDMs para tentar comprovar que a redução nos valores não trouxe prejuízo ao serviço. Trata-se, com efeito, do único indicador que lhe é favorável. A verdade, todavia, é que qualquer especialista consegue demonstrar a fragilidade do argumento. As denúncias crescem na proporção da conscientização das mulheres. Elas estão fazendo sua parte; resta ao Estado fazer a dele.