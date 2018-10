Fátima Bernardes não aceita que filhos chamem madrasta de 'mãe'

01/10/2018 | 14:21



A apresentadora Fátima Bernardes revelou que não aceitaria que seus filhos chamassem a mulher de seu ex-marido de "mãe". Fátima separou-se de William Bonner em 2016. Em setembro de 2018, o jornalista casou-se novamente.

Durante o Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 1º, Fátima recebeu o psiquiatra Jairo Bouer, que indicou as melhores formas de responder perguntas consideradas difíceis por parte dos filhos, entre elas, "Posso chamar a namorada do papai de mãe?".