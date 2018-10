Funkeira se defende de críticas de Antonia Fontenelle e dispara: Você foi criada para ser mulher de um velho rico

01/10/2018 | 14:11



Antonia Fontenelle nunca teve papas na língua e, dessa vez, ela começou uma briga com Mc Carol. A atriz criou um vídeo, postado em seu Stories, em que ataca pessoalmente a funkeira, falando que ela não é feminista e não a representa, assim como não representa milhares de mulheres. Carol repostou parte do vídeo de Fontenelle e criou um texto para não só se defender, como atacar a atriz. Ela começa dizendo o seguinte:

Oi @ladyfontenelle vamos bater um papo? Vou tentar escrever a sua altura! Eu acredito que do luxo do seu conforto, não dê pra enxergar as necessidades da favela. Você nunca passou fome, EU conheço esse sabor. Com 14 anos eu tive que morar sozinha e me sustentar. Quais responsabilidades você tinha aos 14 anos? Guardar suas bonecas? Da minha sala, as minhas notas eram as mais altas, eu era super inteligente, participativa e criativa. Eu estudava para ser a primeira minha mulher da família a ter um diploma. Mas esse sonho foi interrompido e eu tive que traçar um plano rápido de como ganhar dinheiro HOJE. Eu tive que escolher entre escola e o trabalho e eu escolhi trabalhar. Eu coloquei por meses currículos, mas é muito difícil conseguir trabalho sendo de menor. Isso não é vitimismo, eu não sou uma coitada, EU SOU UMA SOBREVIVENTE F*** PRA C******! Continuando...

Carol ainda segue:

E eu comecei fazer bicos, trabalhei em pizzaria, cuidei de criança, carregava material, você sabe o que é carregar material de construção no sol? Eu tive propostas de homens que sabiam o que eu passava, como trabalhar em casa de prostituição ou me casar com um velho, mas eu já era feminista, eu queria correr com minhas próprias pernas, eu acho que você não sabe o que é isso, eu acho que você foi o tipo de menina branca que foi criada para ser mulher de um velho rico. O que você fez pra subir na vida não me interessa, agora você querer dar lição de moral, pra uma mulher que não teve seus privilégios, é bizarro!

E ainda conclui:

Se eu pudesse voltar no tempo eu não mudaria nada, eu faria tudo igual novamente, eu realizei meus sonhos e os sonhos da minha vó, "cantando putarias". Eu não feri e nem roubei ninguém! Você é atriz, você entende que a arte está entre a realidade e a ficção, eu não preciso ter vivido ou ser o que estou atuando ou cantando. Eu vou entrar na (faculdade) Alerj mesmo sem estudos, para que pessoas da minha cor tenham estudos! E eu te desafio a pagar uma faculdade para pelo menos UMA jovem "não herdeira de marido" iniciante no Funk, já que você se importa tanto com os palavrões que as funkeiras falam nas músicas.