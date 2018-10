Ex-XP se divide entre Brasil e Miami

01/10/2018 | 13:55



Faz um ano e meio que o ex-executivo da XP e fundador das corretoras WinTrade e Clear, Roberto Lee, vai e volta de Miami: uma semana lá, três aqui. Há quatro meses, porém, isso se inverteu: são três semanas lá e uma do lado de cá. A mudança para os Estados Unidos tem um propósito: lançar uma plataforma para tornar aplicações no exterior mais acessíveis aos investidores brasileiros, a Avenue Securities.

"O mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Tem um mundo lá fora ao qual só o cliente private tem acesso." Para atrair clientes, ele vai apostar em conteúdo educacional. A empresa comprou uma produtora para veicular vídeos sobre o mercado americano e as principais empresas. Lee, que deixou a XP em 2017, também aposta em tecnologia para o novo negócio.

Nas operações de remessa, a plataforma fará uso de Blockchain - rede usada pelas criptomoedas, como o bitcoin.

A Avenue recebeu R$ 35 milhões de nomes de peso, como a Vectis Partners, de Paulo Lemann, Sérgio Campos, Patrick O'Grady e Alexandre Aoude, além de Carlos Ambrósio, da Claritas, e Christian Klotz, da Brasil Capital. A empresa está levantando mais R$ 10 milhões com dois novos investidores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.