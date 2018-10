'Choque de Cultura' estreia seu 1º programa na TV aberta na Globo

01/10/2018 | 13:19



O "Choque de Cultura", programa que vem fazendo sucesso em plataformas virtuais desde o ano passado, ganhou uma versão na TV aberta na Globo, que estreou no último domingo, 30.

O programa é estrelado pelos personagens Renan, Rogerinho do Ingá, Julinho da Van e Maurílio, respectivamente interpretados por Daniel Furlan, Caito Mainier, Leandro Ramos e Raul Chequer.

O mote principal é fazer comentários engraçados sobre filmes, e, por isso, as esquetes serão exibidas sempre após a "Temperatura Máxima", tratando sobre o filme em questão - no caso de domingo, "A Era do Gelo 4".

Caito Mainier, que faz o papel de apresentador nos programas, usou seu Twitter para responder às inúmeras críticas de fãs que afirmam temer que, em uma emissora aberta, o "Choque" perca parte de sua liberdade e espontaneidade.

"Tem sempre o medo do 'que a TV aberta pode fazer com teu programa', mas eu prefiro sempre pensar na possibilidade do que teu programa pode fazer com a TV aberta. Quando chegar no final da temporada na Globo, saberemos", escreveu.

Além do programa exibido na TV, uma versão estendida também será disponibilizada no site Gshow.