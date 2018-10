Acordo para reduzir açúcar de produto industrializado será assinado após 1º turno

01/10/2018 | 13:15



O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, afirmou que o acordo voluntário para a redução de açúcar de produtos industrializados deverá ser assinado depois do primeiro turno das eleições.

Nessa primeira etapa, fabricantes de iogurte, sucos em caixa, refrigerantes, achocolatados, bolos e biscoitos se comprometem a reduzir os teores de açúcar até 2021. O porcentual de redução, no entanto, deverá variar de acordo com a classe de produto. "Terminada esta etapa, uma nova etapa de redução deverá ser negociada", afirmou o ministro, que participou na manhã desta segunda-feira, dia 1º, do lançamento de um estudo sobre o perfil do envelhecimento no País.

O modelo de redução de açúcar se espelha num acordo semelhante realizado com a indústria em 2011 para a redução de sódio de alimentos. No caso de sódio, o compromisso foi renovado no ano passado e já envolveu 30 categorias de produtos.

Apesar de o ministério e a indústria afirmarem que o acordo de sódio foi responsável pela retirada de mais de 70 mil toneladas de produto dos alimentos, a estratégia é alvo de históricas críticas de associações ligadas à saúde e à alimentação saudável. O argumento é de que as metas são extremamente tímidas e, em muitos casos, teores determinados são tão altos que indústrias não necessitavam nem mesmo alterar a composição de seus produtos.