Jennifer Lopez faz último show de sua residência em Las Vegas

01/10/2018 | 13:11



Jennifer Lopez fez no último domingo, dia 30, sua apresentação final da turnês de All I Have, que firmou residência em Las Vegas, nos Estados Unidos nos últimos três anos. A cantora chamou a atenção com o look que escolheu para a festa depois do show, um macacão todo de paetês e bem justo, mostrando seu corpão.

Antes da apresentação, o namorado de J-Lo, Alex Rodriguez, publicou um vídeo dela na academia e a elogiou por seu último show. Ele escreveu:

Toda a velocidade é a única velocidade que J-Lo conhece, e esta é a principal razão pela qual ela inspira tantas pessoas ao redor do mundo. Esta noite ela completa uma enorme jornada em Las Vegas de 120 shows e o recorde de residência por três anos. All I Have não é apenas o nome do show, é o que ela tem dado para seu público todas as noites. É isso que a torna incrível. Quando ela sobe no palco, a audiência sente seu esforço. Isso foi sincero em sua primeira performance e será hoje, da mesma forma que foi em todos os shows neste período. Ela está dando duro hoje como faz todos os dias e é incrível de se ver.

A filha de J-Lo, Emme Muniz, foi prestigiar a mãe junto com a prima, Lucie Wren Lopez-Goldfried, e as filhas de Alex, Ella e Natasha Alexander. Além delas, Vanessa Hudgens, Ashley Graham e Kobe Bryant também prestigiaram a apresentação final.