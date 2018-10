Taylor Swift vai estrelar filme do musical 'Cats'

Da Redação



01/10/2018 | 13:11



A cantora Taylor Swift irá estrelar a adaptação para o cinema do espetáculo Cats, clássico musical dos anos 1980. O enredo mostra grupo de gatos que gastam noite discutindo qual deles pode passar para um lugar para viver. No trabalho de atriz, a popstar já fez participações em Idas e Vindas do Amor (2010) e O Doador de Memórias (2014).

Jennifer Hudson, James Corden e Ian McKellen são nomes confirmados no elenco, com Tom Hooper (responsável por Os Miseráveis, de 2012) comandando a direção do projeto. Segundo o site Deadline, especializado em notícias sobre Hollywood, o filme tem estreia prevista para 20 de dezembro de 2019.