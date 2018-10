Anitta aplaude foto de rapaz sem camisa na web e Thiago Magalhães curte balada em Florianópolis

01/10/2018 | 11:11



Anitta mais uma vez provou que está curtindo muito a vida de solteira desde o término de seu casamento com Thiago Magalhães. De acordo com o jornal Extra, a cantora parece já ter um crush nas redes sociais! Ela teria seguido diversos perfis no Instagram, mas um em questão acabou chamando mais atenção.

O jornal revelou que um rapaz chamado Gabriel Barreto ganhou Anitta como seguidora dias após a separação e muitos fã-clubes já passaram a shippar os dois juntos. O Instagram dele é bloqueado, mas a publicação divulgou que Anitta curte todas as fotos que ele posta, inclusive as que ele aparece sem camisa. Em uma delas, Anitta não só deu like, como também comentou, enviando emojis de aplausos.

O bonitão mora em São Paulo, mas vive viajando pelo mundo. Segundo o jornal, no momento, ele está na Alemanha. Ele é ex-oficial do Excército e também trabalha no ramo da internet. Entre os amigos famosos, está Gominho, que comentou na mesma foto que Anitta mandou seu recado. Está se achando, disse Gominho. Barreto é praticante de artes marciais e até posou ao lado de Alex Atala durante um treino de luta.

Mas enquanto Anitta fica apenas nos likes, Thiago Magalhães está aproveitando a solteirice caindo na balada! No fim de semana, o empresário esteve em Florianópolis ao lado de seu mais novo amigo de baladas, o ex-jogador de futebol Adriano Imperador.

Os dois já apareceram juntos diversas vezes e Adriano não esconde que Thiago está aproveitando a noitada com boas companhias. No Instagram, ele publicou uma foto em que Thiago aparece rodeado de amigos em uma casa noturna em Jurerê Internacional, praia badalada de Florianópolis.

Tudo dando certo graças a Deus, escreveu Adriano na legenda da publicação. Bernardo Peret, que também aparece no clique, divulgou outro registro da curtição em seu perfil e escreveu: Só vibrando amor e paz.