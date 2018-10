Leo Jaime assume liderança e Anderson Tomazini se machuca e desfalca Dança dos Famosos

01/10/2018 | 11:11



O time masculino voltou ao Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, na noite do último domingo, dia 30, ao som de muito rock e com um desfalque! Anderson Tomazini foi o único que não se apresentou no palco do programa. Através de um vídeo enviado ao apresentador, o ator afirmou que se afastou da competição após machucar o tornozelo e agora só poderá voltar na repescagem.

- Não vou poder participar essa semana, porque tive uma distensão no tornozelo e a equipe médica achou melhor que eu descansasse. Fico muito triste, preparamos uma coisa tão legal para vocês... O rock é um ritmo muito alegre e eu estava muito feliz, muito à vontade, mas fico feliz que meus amigos vão arrebentar, vocês vão se divertir bastante. Vou cuidar bastante do meu pé e me focar, pois estou de volta na repescagem. Conto com a torcida de todos vocês!, avisou ele.

Apesar do incidente, os homens não deixaram a desejar e arrasaram após duas semanas de muito ensaio! Nando Rodrigues, que estava na liderança, foi o primeiro a se apresentar. Ao lado de Tati Scarletti, eles arrasaram ao som da canção Let's Have a Party.

- Houve explosão e atitude, que a gente precisa no rock. Vocês estão de parabéns!, disse a jurada técnica Helô Gouveia.

Em seguida, Fiuk se apresentou com a música A hard day's night. Na coreografia, o músico surpreendeu ao fazer o corpo de sua parceira, Erica Rodrigues, de guitarra. Carlinhos de Jesus, que também fazia parte do júri técnico da semana, criticou a coreografia:

- Eu esperava que você tivesse mais movimento coreográfico em função de sua juventude. Os coreógrafos precisam se preocupar em adequar mais as coreografias aos seus parceiros, pontuou.

Em seguida, Danton Mello mais uma vez agradou a bancada de jurados e a plateia. Quase sem fôlego, ele dançou com Brenda Martins a música Good golly miss Molly.

- Você se joga! E é lindo de ver, declarou Regiane Alves.

- Ficou muito bonitinho. Que graça, que delicadeza, disse Fernanda Lima.

Sérgio Malheiros também se deu bem na apresentação de rock. Apesar dos rumores de que estaria dando trabalho nos bastidores, o ator e sua nova parceira Suellem Morimoto se apresentaram sem problemas e também agradaram os jurados.

Fechando a noite, Leo Jaime conseguiu garantir a liderança e, após arrasar no funk, o músico mostrou que veio para ganhar! Ele e a bailarina Larissa Parison dançaram a música Hound Dog.

- Leozinho, eu conheço sua versatilidade, mas se eu soubesse que você botava essa banca desse jeito, eu te colocava para dançar no Amor e Sexo. Eu acho que deve estar sendo um desafio absurdo, mas você está se jogando lindamente. Você está um gatinho, declarou Fernanda Lima.

- Você tem uma habilidade incrível, elogiou Carlinhos de Jesus.