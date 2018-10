Família de Lindsay Lohan está preocupada após atriz levar soco na cara em vídeo bizarro

01/10/2018 | 11:11



Não são só os fãs que estão chocados após Lindsay Lohan aparecer levando um soco em uma live publicada em seu Instagram no fim de semana. De acordo com a Us Weekly, familiares e amigos da atriz estão extremamente preocupados após a repercussão do vídeo bizarro vir à tona.

A atriz, que estava em Moscou, na Rússia, aparentemente acusou uma mulher de tráfico humano e tentou levar duas crianças com ela. Ao tentar seguir a família, Lindsay pega na mão de um dos menores e acaba sendo surpreendida com a reação violenta da mulher.

- As pessoas mais próximas de Lindsay se preocupam com o fato de ela não estar mais sóbria no último ano. As regras rigorosas de bebida em Dubai, onde ela mora, proporcionaram uma boa cobertura para ela, bem como o fato de que os paparazzi não serem permitidos por lá, então há menos chance dela ser pega, afirmou uma fonte.

O informante ainda relatou que Hunter Frederick, assessor pessoal de Lindsay, estaria indo para Paris, na França, para encontrá-la:

- As explosões públicas são o que realmente estreessam todo mundo e a última noite foi ruim, mesmo para Lindsay. As pessoas ao seu redor estão preocupados e ela não morar nos Estados Unidos a torna menos responsável, completou.

Por enquanto, Lindsay não se pronunciou sobre o vídeo polêmico, que já foi deletado de suas redes sociais.