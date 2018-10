Criminosos armados com fuzis invadem lanchonete na Zona Oeste do Rio

01/10/2018 | 10:42



Criminosos armados com fuzis invadiram uma lanchonete do Burger King no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira, dia 1º. Houve troca de tiros com policiais militares. Um suspeito e um PM ficaram feridos.

Segundo informações da PM, policiais do 31º BPM foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo à lanchonete. Ao chegarem ao local, os agentes teriam sido recebidos a tiros. Um PM foi atingido na perna, mas sem gravidade.

Após o confronto, os policiais fizeram cerco ao local e prenderam dois acusados - um deles baleado, que foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (Zona Oeste). Outros quatro suspeitos fugiram. Com os detidos, a polícia apreendeu quatro carregadores de fuzil, ferramentas, roupas e R$ 2,5 mil em espécie.

Em nota, o Burger King declarou que "lamenta o ocorrido e informa que está colaborando com as investigações policiais". Segundo a empresa, "as imagens das câmeras de segurança já foram disponibilizadas à polícia" e "a rede segue prestando toda a assistência aos colaboradores que presenciaram o assalto".