Ladrões rendem funcionários e roubam medicamentos de hospital da Zona Norte de SP

01/10/2018 | 10:29



Quatro suspeitos invadiram a unidade do Hospital São Camilo em Santana, na Zona Norte de São Paulo, na tarde de domingo, 30, e roubaram medicamentos da farmácia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos chegaram armados em um Fiat Ducato, renderam os seguranças e invadiram a farmácia. O crime aconteceu por volta de 17h40. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram.

De acordo com as informações prestadas pelo coordenador de segurança do Hospital São Camilo, os medicamentos levados tinham seguro. O caso foi registrado pelo 20°DP e será investigado por esta unidade.