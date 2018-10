EUA e Canadá comemoram acordo revisado com México e preveem mais cooperação

01/10/2018 | 07:47



São Paulo, 01/10/2018 - O representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, divulgaram comunicado conjunto, após os dois países chegarem a um acordo para uma versão revisada do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), conhecido como Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês). No breve texto, as autoridades dizem que pretendem aprofundar laços econômicos, com a iniciativa.

Lighthizer e Freeland dizem que o "acordo comercial novo, modernizado para o século 21" dará aos trabalhadores, produtores agropecuários e às empresas mercados mais livres, maior justiça no comércio e proporcionará "crescimento econômico robusto na região". Além disso, ele deve fortalecer a classe média e gerar empregos bem pagos e novas oportunidades para quase 500 milhões de pessoas.

"Nós estamos ansiosos para aprofundar mais nossos laços econômicos próximos quando este novo acordo entrar em vigor", afirmam as autoridades, que ainda agradecem o secretário da Economia mexicano, Ildefonso Guajardo, por sua "colaboração próxima" ao longo dos últimos 13 meses de negociação.