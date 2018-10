Taxa de desemprego na zona do euro cai a 8,1% em agosto, na mínima desde 2008

01/10/2018 | 06:10



A taxa de desemprego na zona do euro recuou de 8,2% em julho a 8,1% em agosto, no menor patamar desde novembro de 2008, informou a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O número de desempregados nos 19 países da zona do euro recuou 102 mil na comparação mensal, o que indica que ocorreu geração de vagas apesar de uma desaceleração no crescimento econômico.

A força do mercado de trabalho nos últimos meses sugere que uma desaceleração não deve ser muito severa na região e deve ajudar a apoiar o crescimento nos salários. Gastos maiores dos consumidores podem compensar a desaceleração nas exportações.

De qualquer modo, apesar da queda a taxa de desemprego na zona do euro segue alta para padrões internacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela estava em 3,9% no mesmo mês. Fonte: Dow Jones Newswires.