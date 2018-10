Lille bate Olympique de Marselha por 3 a 0 e assume a vice-liderança do Francês

30/09/2018 | 22:12



O Lille soube aproveitar bem o fator campo neste domingo ao vencer o Olympique de Marselha por 3 a 0. Com o triunfo expressivo como mandante, o time assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês, com 16 pontos. Só está atrás do Paris Saint-Germain, líder disparado, que no último sábado superou o Nice por 3 a 0, fora e casa, para chegar aos 24 pontos e se manter com 100% de aproveitamento.

O meia Jonathan Bamba se destacou no fim deste duelo ao marcar dois gols, depois de Nicolas Pepe ter aberto o placar para o Lille já no segundo tempo do confronto. O resultado muito ruim para o Olympique fez a equipe estacionar nos 13 pontos e ficar em sexto lugar.

Novo vice-líder, o Lille ficou logo à frente do Montpellier, terceiro colocado, com 15 pontos, que em outro duelo deste domingo bateu o Nimes, também por 3 a 0, em casa. A equipe derrotada, por sua vez, é apenas o 14º colocado, com nove pontos.

No outro confronto realizado neste domingo pelo Francês, Rennes e Toulouse empataram por 1 a 1. Mandante da partida, o Rennes chegou aos oito pontos na 16ª posição e abriu dois de vantagem sobre o Monaco, que realiza péssima campanha e encabeça de forma surpreendente a zona de rebaixamento, em 18º lugar. Já o Toulouse é o sétimo colocado, agora com 12 pontos.