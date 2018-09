Ana Sátila conquista ouro inédito para o Brasil no Mundial de Canoagem Slalom

30/09/2018 | 21:17



Ana Sátila conquistou um ouro inédito para o Brasil na prova do K1 extremo do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, neste domingo, no Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira medalha de ouro em campeonatos mundiais sênior na história da canoagem brasileira.

"Estou muito feliz. Foi uma das provas mais difíceis que já participei. O contato é grande, acontece até de machucar. As rivais são muito boas. A prova é longa. Começou no início da tarde. A posição de largada era ruim e foi difícil entrar na prova. Depois, foi só na garra e pensando na vitória", revelou a atleta de 22 anos.

Nas oitavas e quartas de final do Mundial, Sátila esteve entre os três melhores tempos e exibiu bons desempenhos. Já na semifinal, a brasileira encontrou mais dificuldades, mas conseguiu passar para a fase decisiva da competição.

O domingo não começou bem para a brasileira. Ana havia se classificado com o terceiro tempo na final do C1, mas falhou na decisão e ficou fora do pódio. Porém, durante a tarde, o fim foi diferente e ela se tornou campeã.

Agora, Ana Sátila participará de uma seletiva brasileira e depois para o Pan-Americano de Canoagem Slalom, ambos no Brasil. Em 2019, Ana defenderá o seu título nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, e em setembro a brasileira terá seu momento mais importante neste atual ciclo olímpico: disputará o Mundial na Espanha e o competição será qualificatória para os Jogos de Tóquio-2020.

No sábado, na semifinal do K1, Pepê Gonçalves cometeu uma penalidade e ficou fora da final da prova. Nos Jogos do Rio, em 2016, o brasileiro conseguiu o sexto lugar, melhor resultado do país em Olimpíada. O Brasil não teve representantes na decisão do C1 masculino.