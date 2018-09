Arábia Saudita suspende projeto de energia solar de US$ 200 bilhões com SoftBank

30/09/2018 | 19:27



A Arábia Saudita puxou o freio de mão em um plano de US$ 200 bilhões com o SoftBank Group para construir o maior projeto de geração de energia solar do mundo, disseram autoridades do governo em Riad. Esses oficiais e um conselheiro do comando saudita afirmaram que ninguém está trabalhando ativamente na iniciativa anunciada em março pelo executivo-chefe do banco, Masayoshi Son, e o príncipe da coroa do país árabe, Mohammed bin Salman, conhecido como MbS.

Se concretizado, o plano tornaria o mais importante produtor de petróleo do mundo em um gigante da energia solar, gerando em última instância cerca de 200 gigawatts de energia - mais que três vezes a demanda diária do país.

Em vez disso, os oficiais e o conselheiro comentaram que o reinado saudita está trabalhando em uma estratégia mais ampla e mais prática para impulsionar energias renováveis, a ser anunciada no fim de outubro, às vésperas de uma conferência de investimentos em Riad. O anúncio ajudará a resolver a confusão criada pelo plano com o SoftBank e esclarecer os objetivos para energias renováveis do reinado, disse uma das fontes. (Dow Jones Newswires)