São Caetano empata com Rio Claro

Miriam Gimenes



30/09/2018 | 19:18



Se a ideia do São Caetano era manter a invencibilidade na Copa Paulista nesta segunda fase, que para o time teve início ontem, pelo menos o resultado não foi de todo ruim. Em partida contra o Rio Claro, na casa do adversário, no Estádio Augusto Schmidt Filho, o Azulão empatou em 1 a 1.