Igor Rickli desfila ao lado de esposa, Aline Wirley, e filho, Antônio

30/09/2018 | 19:11



Na manhã deste domingo, dia 30, Igor Rickli desfilou ao lado da esposa, Aline Wirley e do filho do casal, Antônio, no evento da nova coleção da grife Calvin Klein, em São Paulo.

Antes do desfile começar, a família posou para uma série de fotos fofas e Aline esbanjou sensualidade em suas poses, enquanto o pequeno esbanjou fofura.

O casal acompanhou Antônio na passarela, não esconderam o orgulho do filho e ainda posaram em família!