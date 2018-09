Em A Fazenda, Perlla e Leo Stronda revelam que faliram após auge na carreira

30/09/2018 | 19:11



Além de conferir os barracos e perrengues dos peões, o reality A Fazenda também dá a oportunidade de conhecer mais sobre as figuras famosas que participam do programa. Foi o que aconteceu na manhã deste domingo, dia 30, em uma conversa entre Perlla e Leo Stronda.

Os dois confessaram ter muitas dívidas após esbanjarem com irresponsabilidades financeiras quando estavam no auge. A cantora revelou que gastava cerca de dois mil reais ao levar os amigos em churrascarias. Já Leo contou que alugou uma cobertura com piscina no Rio de Janeiro e frequentemente dava festas para dezenas de pessoas, muitas delas desconhecidas. Será que se um dos dois ganhar o prêmio final do reality eles vão saber usar melhor o dinheiro?

Enquanto isso, Gabi Prado e João Zoli, que trocaram beijos e amassos calientes na festa hollywoodiana da última sexta-feira, dia 28, ficaram entre tapas e beijos desde então. Eles já tiveram a primeira DR e conversaram se devem continuar juntos dentro do confinamento. Gabi chegou a terminar o relacionamento, mas mudou de ideia horas depois e até convidou o cantor para dormir com ela. Porém, embaixo do edredon, os dois deixaram as carícias para lá e ficaram só na conversa.

Já Ana Paula Renault desabafou sobre um de seus desafetos da casa, além de Evandro Santo. A ex-BBB conversou com Luane Dias e disparou sobre Rafael Ilha:

- Não gosto da presença dele, não é algo me deixa confortável. Não gosto do papo, acho pesado.