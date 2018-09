Nanda Costa e Lan Lahn protagonizam beijão na 23ª Parada do Orgulho LGBTI do Rio de Janeiro

30/09/2018 | 19:11



Está rolando nesse domingo, dia 30, a 23ª Parada do Orgulho LGBTI do Rio de Janeiro e quem roubou a cena foi Nanda Costa e Lan Lanh!

O casal que assumiu publicamente o romance de cinco anos, subiu no trio elétrico e ainda deram um beijão que levou os fãs à loucura! Nanda Costa estava deslumbrante e optou por um body vermelho e uma make super colorida!

Lexa subiu no trio e levantou a bandeira do arco íris do movimento LGBT e Luisa Sonza também agitou o público. A cantora apostou em um par de botas de cano longo super sexy

A rainha dos memes, Gretchen e seu filho Tammy Miranda, também subiram no trio elétrico!