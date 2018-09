Dakota Johnson surpreende ao compartilhar seu número com milhares de pessoas, entenda o motivo!

30/09/2018 | 19:11



Dakota Johnson surpreendeu milhares de pessoas ao marcar presença em um festival de música, no último sábado, dia 29, e compartilhar seu número de telefone com o mundo!

A atriz famosa por sua atuação na franquia 50 Tons de Cinza, roubou a cena no Global Citizen Festival, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Johnson revelou que a ação tem um objetivo extremamente nobre: Entrar em contato e ouvir mulheres que já sofreram abuso sexual ou qualquer forma de assédio.

Em cima de um palco, frente a milhares de pessoas, ela disparou:

- Este é meu número de telefone, Eu quero que vocês me liguem e contem suas histórias em uma mensagem de voz. Ou eu quero que me mandem uma mensagem no dakota.johnson@globalcitizen.org e me contem o que você já passou como mulher ou menina.

Dakota revelou que conta com uma equipe especializada auxiliando no projeto e pronta para ouvir mulheres de todos os lugares.

- Eu quero ajudar vocês, mulheres e meninas de todo o mundo, contem suas história.