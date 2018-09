Com gol de pênalti aos 51 do 2º tempo, Santos supera Atlético-PR na Vila Belmiro

30/09/2018 | 18:57



Com forte chuva na Vila Belmiro, o Santos venceu o Atlético-PR por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 51 minutos do segundo tempo, com um pênalti marcado nos acréscimos em um lance bastante contestado pela equipe paranaense, Carlos Sánchez cobrou com categoria e fez o seu primeiro gol com a camisa santista.

O Santos vinha de um jejum de três jogos sem vitórias e foi superior na partida, com mais posse de bola e finalizações, mas tomou alguns sustos do Atlético-PR. Logo no primeiro minuto do jogo, o Santos cometeu o primeiro vacilo de marcação e Nikão ficou cara a cara com Vanderlei, que espalmou a bola.

O Atlético, aos poucos, foi se sentindo confortável no duelo e criou mais oportunidades. Tanto Vanderlei quanto o goleiro Santos, da equipe paranaense, foram bastante exigidos nesta tarde de domingo por conta das dificuldades ocasionadas pela forte chuva que atingia a Vila.

Bruno Henrique, Eduardo Sasha e Carlos Sánchez começaram muito bem no jogo. Já Diego Pituca e Robson Bambu tiveram rendimento bem abaixo do esperado. Aos 23 minutos da primeira etapa, Bambu pediu atendimento por conta de uma lesão na coxa e, sem condições de seguir no jogo, foi direto para o vestiário. Ele foi substituído por Luiz Felipe.

O segundo tempo foi bem disputado e dois times voltaram a criar chances de marcar gols, mas parecia que o confronto estava fadado a terminar em 0 a 0. Nos minutos finais da partida, Cuca mandou a campo o jovem Kaio Jorge no lugar de Bruno Henrique. O jovem de apenas 16 anos fez a sua estreia como profissional do Santos.

E quando o empate parecia certo, um lance polêmico nos acréscimos mudou este panorama. O árbitro assinalou um pênalti duvidoso de Rony sobre Dodô, que foi deslocado pelo atleticano, na visão do juiz. Os jogadores do Atlético ficaram revoltados, mas a marcação foi mantida. E Carlos Sánchez foi para a bola, converteu o pênalti e fez seu primeiro gol pelo Santos, garantindo a vitória por 1 a 0.

Antes da partida, Rodrygo recebeu uma placa por ser o quarto jogador mais jovem da história do Santos a ter completado 50 jogos.

Santos e Atlético jogaram sem os seus principais goleadores neste domingo. Gabriel, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, desfalcou o time paulista por suspensão. Já Pablo, que tem dez gols marcados na competição, não jogou por causa de um problema muscular.

Com o resultado, o Santos soma 36 pontos e está na oitava colocação. Já o Atlético-PR segue com 33 pontos e figura no 11º lugar. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Vitória no Barradão, na sexta-feira, às 21h30. Já o Atlético Paranaense receberá o América-MG, sábado, às 16h, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 ATLÉTICO-PR

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu (Luiz Felipe), Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique (Kaio Jorge) e Eduardo Sasha (Derlis González). Técnico: Cuca.

ATLÉTICO-PR - Santos; Diego Ferreira, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González (Bruno Guimarães), Marcinho (Rony), Raphael Veiga e Nikão (Márcio Azevedo); Marcelo Cirino. Técnico: Tiago Nunes.

GOL - Carlos Sánchez (Santos) aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Paulo André, Lucho González e Nikão (Atlético-PR); Gustavo Henrique (Santos).

PÚBLICO - 7.802 pagantes.

RENDA - R$ 141.227,00

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).