Chuva forte alaga ruas, transborda córregos e deixa zona sul em estado de atenção

30/09/2018 | 18:39



A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde deste domingo, 30, provocou extravasamento de córregos, alagou ruas e deixou bairros da zona sul em estado de alerta. Todas as demais áreas da capital estão sob estado de atenção.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), foram registrados transbordamentos nos córregos Morro do S, em três pontos diferentes, e Zavuvus, na altura da Praça Tuney Arantes, ambos na zona sul. Por causa das precipitações, as subprefeituras do Ipiranga, Campo Limpo, M'Boi Mirim e Cidade Ademar entraram em estado de alerta às 17h20.

O CGE registrou, ainda, dois pontos de alagamento intransitáveis. Às 16h55, o Túnel Max Feffer, próximo à Avenida Faria Lima, em Pinheiros, na zona oeste, encheu de água. A Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na região da Casa Verde, zona norte, também alagou.

"Áreas de instabilidade oriundas da região de Campinas provocam chuvas na forma de pancadas que devem se espalhar pela Grande São Paulo nas próximas horas", diz o CGE, em nota. "Há potencial para queda de granizo em alguns pontos com rajadas de vento, o que eleva o risco para formação de alagamentos e queda de árvores."

Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Avenida 23 de Maio, na zona sul, chegou a ficar bloqueada na altura do Viaduto General Marcondes Salgado, no sentido Aeroporto de Congonhas, mas a via já foi liberada. Também foi registrado bloqueio por alagamento nos dois sentidos da Avenida Santo Amaro, próximo à Avenida Professor Vicente Rao.