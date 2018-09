EUA e Canadá se aproximam de acordo para reformular Nafta, dizem fontes

30/09/2018 | 18:06



Autoridades dos Estados Unidos e do Canadá estavam se aproximando de um entendimento na tarde deste domingo para reformular o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), na esperança de firmar o entendimento até a meia-noite (pelo horário de Washington), que é o prazo imposto pelo governo americano, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões.

Ao longo deste fim de semana, membros da Casa Branca de Donald Trump disseram a pessoas que acompanham com interesse os diálogos que as tratativas estavam se encaminhando para uma proposta de acordo trilateral entre os dois países e o México que pudesse ser publicada ainda neste domingo.

Negociadores alertaram para as discórdias que permanecem, especialmente em torno da demanda dos EUA por maior acesso ao potencialmente sensível mercado de laticínios do Canadá. As fontes familiarizadas com as discussões comentam ainda que não está claro se haverá tempo suficiente para fechar as lacunas até o fim do dia, especialmente em virtude de Washington e Ottawa não terem retomado negociações mais intensas até o fim de semana.

"Todo mundo está negociando de boa fé agora mesmo enquanto falamos", disse o diretor do Conselho de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, à Fox News nesta manhã. "O prazo é a meia-noite de hoje para enviar o texto ao Congresso para garantir que isso avance." (Dow Jones Newswires)