Lula pede à militância do PT 'empenho' para eleger Haddad

30/09/2018 | 15:56



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em carta publicada em sua conta no Twitter neste domingo, pediu à militância do Partido dos Trabalhadores (PT) mobilização em torno da eleição do candidato Fernando Haddad à Presidência. "Peço a vocês que lutem muito pela eleição do Haddad. Saiam de casa todos os dias para fazer campanha e pedir votos para ele. Façam por ele como se fosse por mim", afirma Lula.

O ex-presidente está preso desde abril na sede da Polícia Federal, em Curitiba. "Ele (Haddad) me representa nesta eleição e, tenho certeza, vai cuidar da nossa gente com carinho, como eu sempre cuidei", diz. No texto, Lula ainda exalta a militância, a segundo ele "a alma do partido". "A vitória vai depender muito da garra e do empenho de cada militante", avisa.