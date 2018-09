A lição que sabemos de cor

Do Diário do Grande ABC



Os dados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), referentes ao ano de 2017, divulgados recentemente pelo MEC, mostram que nossos jovens do Ensino Médio, na sua imensa maioria, não sabem destacar a ideia principal de um texto, ou interpretar gráfico simples. Erram conta de mais. Trocam o ‘S’ pelo ‘Z’, o ‘P’ pelo ‘B’. Ou seja, em pouco tempo, os alunos do Ensino Fundamental saberão mais que os alunos do Ensino Médio. E o diploma, em vez de carimbo do MEC, terá imagem do fundo do poço.

Por que isso acontece? E a resposta é simples, o que não quer dizer fácil: a escola não está gerando aprendizado.

O aluno aprende algo em uma série, mas não está usando esse aprendizado na série seguinte. Daí esquece. E começa tudo de novo e, então, aprende outras coisas, mas não aprofunda, não consolida, não sedimenta conhecimento nenhum. Tudo fica ali, na superfície, nas duas primeiras linhas. E quando o jovem é apresentado a um desafio que exija a mobilização das suas aprendizagens, como quem usa ferramentas para consertar ou inventar algo, ele estaca.

E como gerar aprendizado? Em primeiríssimo lugar, pela literacia. Se não soubermos ler e compreender os signos da nossa cultura, nunca poderemos cultivar nada. Somos humanos porque nos inventamos por meio de nossas mãos e nossas palavras.

Desde milhares de anos fazemos e ensinamos aos outros como se faz e, então, os que aprendem, ensinam sem precisar mais fazer, por meio das palavras, que permitem a multiplicação do aprendizado sobre as obras dos homens e mulheres no mundo. Se não soubermos utilizar com desenvoltura e familiaridade a linguagem, nada será possível. Nem a matemática nem a física nem a química, pela razão óbvia de que seu aprendizado depende fundamentalmente da língua materna.

Faço coro ao que afirmava Roland Barthes: ‘Se tivesse que deixar uma única disciplina para ser ensinada na escola, escolheria a Literatura’. Pois se compreendemos como as pessoas falam do mundo e como explicam o mundo, como o resumem, como o enfrentam com as palavras, como buscam decifrá-lo e transformá-lo, saberemos como fazer todo o resto.

Mas sem a ferramenta mestra da linguagem e da compreensão, quando muito pescaremos um peixinho magro que só servirá para lembrar de nossa fome e de nossa incapacidade de viver na beira de um rio caudaloso. ‘Minha Pátria é minha língua’, já dizia o poeta. Sem saber ler e compreender o que se lê, somos como os cegos do Saramago: ‘Cegos que veem, cegos que, vendo, não veem’.

Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica, consultor de conteúdos da área de humanidades e professor.

Palavra do Leitor

Preservação

Por que novo nome para o teatro? Ele já tem um, desde o dia 15 de agosto de 1925, quando foi inaugurado com o nome de Cine Teatro Carlos Gomes. Poderia ter o título de ‘Teatro Municipal de Santo André’ e subtítulo ‘Carlos Gomes’. Tenho grande afeto com a velha casa de espetáculo, pois foi ali que recebi em 1948 o diploma ginasial e em 1954 o diploma da Escola Técnica de Comércio Senador Flaquer. Em 15 de agosto de 2005, Medici publicou reportagem referente ao assunto, onde expõe duas fotos. A de 1947 revela reforma sofrida na época, que na minha opinião foi de muito mau gosto, pois a fachada ficou parecendo a de lojas comerciais. Os nomes indicados para nova denominação merecem consideração, porém, deveriam ser colocados em outros próprios municipais. Precisamos preservar nosso patrimônio histórico em todos os aspectos, inclusive as antigas denominações.

Octavio David Filho

Ribeirão Pires

Corintinha

Com referência a carta publicada nesta Palavra do Leitor (Piscina, dia 25), em que o senhor Edvaldo Canus alerta os associados do Corinthians Futebol Clube de Santo André sobre a convocação geral, em que o presidente visa fechar definitivamente o conjunto aquático, inclusive informando sobre a concretização da venda a terceiros do espaço que abrigava os campos de bocha e academia, gostaria de salientar que fiquei constrangido com a notícia. Em passado não muito distante, o querido Corintinha era dirigido pela ‘nata’ andreense. Por lá passaram Haroldo Mattei, Paschoalino Assumpção, Nelson Cerchiari, João Manhas, Afonso Maria Zanei, José Maida e tantos outros que trabalharam incansavelmente para fazer do clube um gigante, com área de quase 10 mil m². Como sócio veterano, sinto-me qualificado para lutar pelo clube, ocupei praticamente todos os cargos em inúmeras diretorias, inclusive duas vezes presidente do conselho deliberativo, não posso e não devo aceitar que o seu passado seja vilipendiado.

Valdir Francischetti

Santo André

Os de sempre

Impressionante como ainda tem gente que defende candidatura de certo postulante à Presidência que prega o ódio, a homofobia, o preconceito e incita à violência. Seu vice, quando abre a boca, deixa bem claro o que pensa a chapa. Na verdade, esses defensores são os mesmos que ‘endeusavam’ Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Michel Temer e o resto da quadrilha. Deveriam pôr a mão na consciência e parar de ‘endemonizar’ apenas Lula e Dilma. É por causa desse tipo de eleitor que o Brasil está nessa situação alarmante. Votam com o fígado.

Cilene Maria Fonseca

Ribeirão Pires

Conscientize-se

Senti-me um pouco responsável para vir aqui, nesta Palavra do Leitor, que nosso querido Diário disponibiliza, para falar um pouquinho sobre o voto para presidente do Brasil. Quero chamar a atenção de todas as mulheres da minha cidade, do nosso Estado e também de todo o Brasil. Sei que hoje todas nós temos acesso à informação, seja em jornais ou na internet. Peço que você pesquise um pouquinho sobre o que são Cuba, Venezuela e alguns países da África, esses onde o povo não só sofre, mas que realmente gemem com fome, doenças e autoritarismo por parte do governo. E não é isso que queremos para o Brasil. Então, peço que você vote consciente. Para bom entendedor meia palavra basta. Deus abençoe o Brasil.

Rosângela Caris

Mauá