Ataque a tiros deixa três mortos no Jaçanã

30/09/2018 | 14:19



Um ataque a tiros terminou com três mortos na noite deste sábado, 29, na região do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Responsável por investigar a chacina, a Polícia Civil tenta identificar os atiradores.

As vítimas Jefferson Martinez Gimenez, de 35 anos, Eder Franco de Lima, de 34, e Carlos Alberto Queiroz, de 39, foram baleadas na Rua Professor Pereira Reis, no Jaçanã, por volta das 19 horas. Todos morreram no local.

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, os autores do crime teriam desembarcado de um Honda City, alvejado o trio e fugido logo em seguida. Até o momento, ninguém foi preso.

Diversas cápsulas foram recolhidas pela perícia no local, de acordo com registro do boletim de ocorrência informado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os calibres não foram informados.

A chacina foi registrada no 73.º Distrito Policial (Jaçanã). Para a investigação, a delegacia solicitou auxílio ao Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP).