Manifestantes fazem 'buzinaço' pró Bolsonaro em Brasília

O ato em favor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) que começou na Esplanada dos Ministérios mais cedo chegou à sede da Rede Globo em Brasília. A intenção do grupo, que ainda é pequeno no local, é fazer um 'buzinaço' em frente à emissora. Participantes exibem faixas de apoio ao candidato e outras com críticas ao comunismo e à mídia.

A manifestação teve início na Esplanada por volta das 9 horas, com cerca de 200 pessoas. Perto das 11 horas, porém, conseguiu atrair mais integrantes e formar uma grande carreata nas proximidades do Congresso Nacional, reunindo de 10 mil a 12 mil carros, segundo estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal.

O movimento pró Bolsonaro foi organizado em grupos nas redes sociais. A página de um desses grupos informa que eventos de apoio ao candidato têm sido feitos rotineiramente aos domingos e prosseguirão até o segundo turno, se houver.

Ontem, 29, manifestantes contrários a Bolsonaro lotaram as ruas das capitais, do Distrito Federal e de várias cidades do interior do Brasil. Cidades de outros países também reuniram protestos contra o candidato, dentre elas Lisboa, Paris e Washington. Sob o slogan #EleNão, a campanha foi criada dentro de um grupo no Facebook que reúne 3,8 milhões de mulheres. As lideranças do movimento afirmam que a campanha é para alertar a população sobre as ideias de Bolsonaro, consideradas pelos participantes como "fascistas e machistas".