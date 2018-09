Furacão Rosa avança em direção ao noroeste do México e sudoeste dos EUA

30/09/2018 | 12:56



O furacão Rosa avança em direção ao noroeste do México e partes do sudoeste dos Estados Unidos neste domingo, com possibilidade de tempestades tropicais na costa da Baixa Califórnia e de enchente em partes de quatro Estados dos EUA.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que o furacão ainda deve estar com força da tempestade tropical quando atingir a península da Baixa Califórnia, nos EUA, e o Estado de Sonora, no México, na segunda-feira com chuvas torrenciais. Espera-se então que ele se mova rapidamente para o noroeste à medida que se enfraquece. O furacão tinha ventos máximos sustentados de 120 km/h na manhã de domingo, com centro localizado cerca de 515 quilômetros a sudoeste de Punta Eugenia, no México. Ele estava se dirigindo para o norte a 20 km/h.

O Serviço Nacional de Meteorologia anunciou alertas de enchente até terça-feira para áreas que incluem o sul de Nevada, sudeste da Califórnia, sudoeste e centro de Utah e os dois terços ocidentais do Arizona. As previsões indicam chuvas fortes para as áreas sob alerta, que incluem Las Vegas, Phoenix e Salt Lake City, com possível inundação em desfiladeiros e potencial para fluxos de detritos provenientes dos incêndios recentes. Fonte: Associated Press.