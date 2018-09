Após abrir caminho para Hamilton vencer, Bottas cita 'dia difícil' em Sochi

30/09/2018 | 12:20



Pole no GP da Rússia e muito perto de sua primeira vitória na atual temporada da Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas teve de ceder a primeira posição para o companheiro de equipe Lewis Hamilton, por ordem da Mercedes. Após a corrida, Bottas disse que entendeu a estratégia da equipe, mas admitiu que foi um dia difícil para ele.

"Foi um dia difícil", assumiu o piloto após a prova que fechou na segunda posição, completando a dobradinha da Mercedes, que seria. "É um bom resultado para nós enquanto equipe e conseguimos os máximo possível de pontos. Do ponto de vista pessoal, foi uma prova difícil", completou.

A inversão de posições foi ordenada via rádio pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff, que justificou a decisão em razão da existência de bolhas em um dos pneus do carro de Hamilton. Nas voltas finais, quando Hamilton caminhava rumo à vitória, Bottas usou o rádio para perguntar se as posições se manteriam e ouviu de Wolff: "sim, falaremos sobre isso depois da corrida".

"A gente sempre se planeja para as situações de corrida. O Lewis está lutando pelo campeonato de pilotos e nós pelo de construtores, então sempre temos um plano. Mesmo assim, é difícil prever o que vai acontecer na corrida. É assim que é", comentou o finlandês.

A decisão da Mercedes ajudou Hamilton a disparar na liderança do Mundial de Pilotos, agora 50 pontos na frente de Sebastian Vettel, vice-líder. Bottas, que segue seu jejum de vitórias - venceu pela última vez no GP de Abu Dhabi, em novembro de 2017 - aparece na terceira posição.

A Fórmula 1 volta à ativa no próximo domingo, para o GP do Japão. Após a prova no circuito asiático, restarão quatro corridas para o final da temporada.