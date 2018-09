Ciro: valorização do dólar contribuiu para inflação do setor de saúde

30/09/2018 | 12:12



O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, disse neste domingo, 30, que a recente valorização do dólar ante o real contribuiu para a inflação da área da saúde. "Praticamente todos os insumos são importados e, com o câmbio, já há uma inflação de 32% no setor", disse o presidenciável durante evento com representantes do segmento, na capital paulista.

O pedetista ainda enfatizou seu descontentamento com as condições da saúde brasileira. "Em 38 anos de vida pública, nunca me assustei tanto com o cenário do Brasil. A situação do SUS (Sistema Único de Saúde) está em colapso", ressaltou.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 55 (PEC 55), que prevê o congelamento do orçamento para gastos primários, novamente foi citada pelo candidato como um fator que colabora para a manutenção dos problemas da área da saúde. "A política de teto de gastos limita investimentos", criticou.

Minutos antes, Ciro recebeu propostas de diversos representantes do setor que informavam, por exemplo, os locais onde faltam médicos no País. Em resposta, ele se comprometeu a analisar todos os pleitos e, se eleito, lutar por saúde de qualidade.